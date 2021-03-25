انت الان تتابع خبر تعرف على توقيت مباريات اليوم في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-25 | 11:29
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تستكمل، اليوم الخميس، مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقار اوروبا في يومها الثاني ، حيث تجري 13 مباراة على مختلف الملاعب الاوروبية.
وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم:
20:00 بلغاريا - سويسرا 22:45 أندورا - ألبانيا
22:45 إنجلترا - سان مارينو
22:45 المجر - بولندا
22:45 ألمانيا - أيسلندا
22:45 رومانيا - مقدونيا الشمالية
22:45 ليشتنشتاين - أرمينيا
20:00 بلغاريا - سويسرا
22:45 إسبانيا - اليونان
22:45 السويد - جورجيا
22:45 إيطاليا - إيرلندا الشمالية
22:45 مولدوفا - جزر فاروه
22:45 إسكوتلندا - النمسا
22:45 إنجلترا - سان مارينو
22:45 المجر - بولندا
22:45 ألمانيا - أيسلندا
22:45 رومانيا - مقدونيا الشمالية
22:45 ليشتنشتاين - أرمينيا
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