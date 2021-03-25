الصدر ينتقد استعراض ربع الله ويقول رفع الدولار له فوائد ومضار

وقال الصدر في تعريدة له على تويتر، ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض ويجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة اخرى، مطالبا الحشد الشعبي بمعاقبة الفصيل او اعلان البراءة منه.

واضاف الصدر ان في قرار رفع صرف الدولار امام الدينار العراقي فوائد ومضار ولذا تركنا قراره بيد المختصين من اهل المعرفة بامور الاقتصاد، داعيا في ختام تغريدته الى عدم كسر هيبة الدولة لانه لم يكن الاستعراض والانتشار المسلح بتنسيق مع الجهات الامنية