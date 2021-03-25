انت الان تتابع خبر الكمارك: اعادة إصدار ارسالية مواد متنوعة مخالفة للضوابط في مركز كمرك القائم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الخميس، اعادة إصدار ارسالية مواد متنوعة مخالفة للضوابط في مركز كمرك القائم الحدودي.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " كوادرها العاملة في مركز كمرك القائم الحدودي قامت بأعادة اصدار ارسالية تحتوي على مواد متنوعة وردت دون اوراق رسمية".
واضاف البيان ان "الارسالية جاءت بدون اجازة استيراد و شهادة الفحص المسبق وهذا ما يخالف قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".
واضاف البيان ان "الارسالية جاءت بدون اجازة استيراد و شهادة الفحص المسبق وهذا ما يخالف قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".