اخبار العالم

الكمارك: اعادة إصدار ارسالية مواد متنوعة مخالفة للضوابط في مركز كمرك القائم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكمارك: اعادة إصدار ارسالية مواد متنوعة مخالفة للضوابط في مركز كمرك القائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الخميس، اعادة إصدار ارسالية مواد متنوعة مخالفة للضوابط في مركز كمرك القائم الحدودي.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " كوادرها العاملة في مركز كمرك القائم الحدودي قامت بأعادة اصدار ارسالية تحتوي على مواد متنوعة وردت دون اوراق رسمية".

واضاف البيان ان "الارسالية جاءت بدون اجازة استيراد و شهادة الفحص المسبق وهذا ما يخالف قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا