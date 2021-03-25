شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حزب المؤتمر بـ"الشيوخ": "حياة كريمة" تجربة لم تحدث فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الربان عمر صميدة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات عديدة في مجالات مختلفة، منوها إلى أن الرئيس حقق التنمية السياسية بالتوازي مع تحقيق التنمية في المجالات كافة.

وأضاف صميدة، أن الرئيس السيسي سار في كل الاتجاهات في وقت واحد، وتحرك نحو تنمية الملف السياسي بالتوازي مع التنمية في الملف الاجتماعي والاقتصادي والصحي وغيره من الملفات، مؤكدا أن الدولة تؤمن بوجود الأحزاب وتسعى إلى تنميتها ومساعدتها والحفاظ على وجودها سياسيا، مشددا على ضرورة أن تساعد الأحزاب الدولة في تحقيق ذلك عبر المساهمة الفعالة في العمل السياسي وبناء الدولة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تخطو خطوات كبيرة في الملف السياسي، والدليل على ذلك ظهور تنسيقية الأحزاب والسياسيين، والتي تعد نموذجا يحتذى به في مجال العمل السياسي المتطور التنويري القائم على حرية الرأي والاختلاف من أجل تنمية العملية السياسية.

ونوه صميدة، إلى أن المشهد السياسي الظاهر في مجلسي النواب والشيوخ من حيث التنوع يؤكد خطوات مصر نحو التنمية السياسية، مؤكدا أن تمثيل المرأة والشباب وعناصر الخبرة نموذج لطيف السياسي الناجح والمتحضر، مشددا على ضرورة تحقيق التنمية البشرية في المجال السياسي وخصوصا مسألة الأحزاب، منوها إلى أن المواطن يجب أن يكون لديه وعي بأهمية الأحزاب ودورها والتعاون معها.

وكشف الربان صميدة، عن أنه مع فكرة دمج الأحزاب، مع التأكيد على أهمية التنوع أيضا فيما بينها، مشيرا إلى أن ثقافة المجتمع وقناعة كثيرين منه بثقافة الحزب الواحد، تعد مشكلة توعوية كبيرة، لكنه لا يوجد إشكالا في هذا الأمر طالما أن هناك إنجازات تتم لها بعد وطني مع الحرص على البناء مع الدولة.

واعتبر مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي تجربة لم تحدث في تاريخ مصر، وتؤكد أننا أمام قيادة تعي جيدا أهمية حقوق المواطنين وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسير في اتجاه التنمية الاجتماعية باعتبارها أساس حل كافة الأزمات والمشكلات.

وتابع الربان صميدة: "الرئيس السيسي اقتحم العديد من المشكلات والأزمات كانت الأنظمة السابقة تعجز عن الأقتراب منها، مؤكدا أن القيادة السياسية الحالية قيادة حكيمة تؤمن بالإنسانية، وتسعى إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين".

وأضاف، أن الرئيس السيسي نجح في جعل مصر دولة قادرة على النمو في أقل مدة ممكنة، ويشهد على ذلك حالة البناء التي لا تتوقف منذ أن جاء الرئيس السيسي إلى الحكم، مشددا على ضرورة أن يساهم الجميع في تحقيق هذه الانجازات.

وطالب، جميع الأحزاب السياسية الموجودة بضرورة دعم حالة البناء القائمة حاليا في مصر على يد القيادة السياسية، مؤكدا أن مصر حاليا في مقدمات الدول الأكثر نموا وتطورا.