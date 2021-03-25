الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة في قناة السويس تعتذر

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات كانت عالقة في قناة السويس، اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.



واستأنفت قناة السويس، أمس، حركة مرور السفن من جديد، بعد إعادة تعويم جزئى لسفينة حاويات عملاقة.

وذكرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة «جى. إيه. سى» أنه من المتوقع استئناف حركة المرور قريبا فى أسرع طريق للشحن من أوروبا إلى آسيا.

وأفادت تقارير، أمس، بأن 8 قاطرات أبرزها القاطرة «بركة 1» بقوة شد 160 طنا، مع حفارات، عملت على إعادة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة التى يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا.

وقالت الأجهزة المعنية، فى وقت سابق، إنها أعادت فتح القناة القديمة من أجل تحويل الحركة إليها، وأوضحت هيئة قناة السويس، فى بيان، أن السفينة «إيفر جيفن»، التى تصل حمولتها إلى 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس الأول، وهو ما «يعود بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».