الولايات المتحدة تستحدث منصب مبعوث خاص لإثيوبيا والقرن الأفريقي

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

وافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استحداث منصب مبعوث خاص لمنطقة القرن الأفريقي، حيث تتزايد التوترات.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن المبعوث، الذي من المتوقع تعيينه في الأسابيع المقبلة، سيركز على الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية، والتوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وأضافت، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن المبعوث سيكون مكلفا أيضا بالتعامل مع الخلاف بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن استحداث هذا المنصب يضيف إلى الضغط الدبلوماسي المتزايد الذي تواجهه إثيوبيا فيما يتعلق بالعنف المستمر في تيغراي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمر بتوغل قواته في تيغراي في نوفمبر بعدما هاجم جنود متحالفون مع الحزب الحاكم سابقا في المنطقة معسكرا للجيش الاتحادي.

وكشف أحمد أمس الأول الثلاثاء أن القتال المستمر منذ أربعة أشهر في تيغراي تسبب في أضرار للبنية التحتية بقيمة مليار دولار.