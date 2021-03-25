بالارقام.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة غرب بغداد".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قــــاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مـــــواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة ومــــــواد متفجرة متروكة على حافة أحــــــد البزول شرقي بغــــداد عبارة عن ثلاثة صواريخ قاذفة تالفة وقمبرة هاون عيار ٨٢ ملم، فيما تم اسناد كوادر وزارة الكهرباء اثناء نصب أبراج الطاقة الكهربائية شرق بغداد".

وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل، ومتهمين بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة كما تم اسناد مفارز من هيئة الاعلام والاتصالات لغرض رفع التجاوزات الحاصلة على شبكة الاتصالات في منطقة الكرادة.

واوضح البيان ان "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".