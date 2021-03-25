انت الان تتابع خبر القبض على افراد عصابة لترويج المخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضحت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" ان عملية القاء القبض جاءت بعد توافر معلومات حول المتهمين وبعد التحري تم تحديد الاهداف والقاء القبض عليهما وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة والحبوب وادوات للتعاطي.



واضافت المديرية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل.