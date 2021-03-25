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القبض على افراد عصابة لترويج المخدرات في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - واوضحت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" ان عملية القاء القبض جاءت بعد توافر معلومات حول المتهمين وبعد التحري تم تحديد الاهداف والقاء القبض عليهما وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة والحبوب وادوات للتعاطي.

واضافت المديرية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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