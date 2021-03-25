شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 57 إرهابياً بعملية عسكرية في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات النيجيرية امس مقتل 57 من عناصر جماعة «بوكوحرام» الإرهابية، في عمليات عسكرية شنها الجيش شمال شرقي البلاد.



وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الجيش نفذ عمليات ضد «بوكو حرام» في منطقتي دامبوا، وجوزا بمحافظة بورنو، شمال شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 57 من عناصر الجماعة الإرهابية، فضلاً عن إصابة عدد كبير آخر.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها «بوكو حرام»، عن مقتل أكثر من 20 ألفاً، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.