شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يعزي في وفاة حمدان بن راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم موجهاً أصدق عبارات التعازي إلى آل مكتوم الكرام وإلى شعب دولة الإمارات، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.