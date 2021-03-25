شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب يتجه للتدريب بعد الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يبدو أن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، قرر فور إعلان اعتزاله رسمياً بعد 29 نزالاً بدون هزيمة التوجه للتدريب.

وشوهد حبيب وهو يوجه في نزال ابن عمه عمر ومواطنه إسلام ماخاتشيف، لكنه أشعل مزيداً من التكهنات بتدريب نجم الفنون القتالية لوك روكهولد، زميل حبيب في أكاديمية كيك بوكسينج الأمريكية.

ولم ينازل ملك الوزن المتوسط روكهولد منذ هزيمته أمام بلاكوفيتش في يوليو 2019 لكنه شارك متابعيه صورة مع حبيب في التمرينات، وكتب تحتها: «مر زمن طويل يا بطل، أعني يا مدرب».

وعلق روكهولد في مقابلة: «أشعر بأنني أقترب من العودة خصوصاً مع مساعدة حبيب ورغبته في تدريبي. إنه يتقمص روح المدرب الآن ويريد أن يكون جزءاً من عودتي الكبيرة، يريد أن يحصد لقب «مدرب العام»، نعم يريد أن يكون بطلاً في التدريب كما كان في الحلبة والسير على خطى والده الراحل عبد مناف».