شكرا لقرائتكم خبر عن ابن كرويف يحارب «قاتل» أبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شارك جوردي ابن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف في إعلان «قديم - جديد» لمحاربة التدخين الذي قتل أيقونة برشلونة وأياكس بسرطان الرئة، وذلك على هامش احتفاله بالذكرى الخامسة لرحيله عن عمر 68.

فكرة الإعلان مبتكرة إذ تجمع بين جوردي ووالده الذي صور إعلاناً ضد التدخين في أيامه ويظهر فيه كرويف وهو يلعب بعلبة السجائر مثل الكرة بقدمه مرفقة بصوته، وهو يقول: «أنا يوهان كرويف، في الحياة كان عندي إدمانين، التدخين وكرة القدم، كرة القدم منحتني كل شيء في الحياة بينما التدخين...» ليكمل ابنه العبارة «سلب مني كل شيء».

وشارك جوردي شريط الفيديو مع متابعيه في السوشيال ميديا مع رسالة: «عندما فقدنا والدنا قبل 5 سنوات، أدركنا نحن كعائلة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة لدى المدخنين». اليوم نحيي والدنا ونكرمه بالتضامن مع «Lung Ambition Alliance» (تحالف الرئة النظيفة).

وكشفت الدراسات أن 57 في المئة من حالات سرطان الرئة تم الكشف عنها مبكراً بفضل الحملة، وأضافت سوسيلا ابنة كرويف: «أعتقد أن والدنا كان ليفخر بنا لمشاركتنا في الحملة ضد ما قتله».

وتركت فلسفة كرويف الكروية أثرها الكبير في برشلونة، وتتلمذ على يده جوارديولا وكومان وعلق لابورتا رئيس برشلونة الجديد: «كرويف كان عبقرياً وهو معنا كلما اتخذنا قراراً، أهدي كل مباراة نلعبها بشكل رائع له».

واتجه ابن كرويف بعد اللعب في برشلونة ومانشستر يونايتد للتدريب، ويتولى حالياً تدريب نادي شينزن الصيني.