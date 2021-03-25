الاستماع إلى أرفع ممثل للجالية المسلمة في إسبانيا

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مدريد: أُوقف رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا محمد أيمن إدلبي وتم الاستماع إلى إفادته قبل ان يطلق سراحه، وذلك في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنه الأربعاء مصدران أمني وحكومي.

ويعد إدلبي رئيس أرفع ممثّلية للجالية المسلمة لدى السلطات الإسبانية.

وأفاد متحدّث باسم الشرطة الوطنية وكالة فرانس برس بأن إدلبي "أوقف مساء أمس الثلاثاء، وتم الاستماع إلى إفادته ثم أطلق سراحه" من دون توجيه أي اتهام له في الوقت الراهن.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن إدلبي اعتقل في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية عدة، يتناول التحقيق شبكة تمويل جهادية دولية تعمل لصالح تنظيم القاعدة بواسطة أموال يتم إرسالها إلى سوريا.

ولم تؤكد وزارة الداخلية ولا الشرطة لفرانس برس المعلومات الواردة في التقارير الإعلامية.

وتجري التحقيق المفوضية العامة للإعلام، وهي وحدة تابعة للشرطة مكلّفة خصوصا القضايا الإرهابية.

وإسبانيا منذ العام 2015 في حال تأهب لمكافحة الإرهاب من الدرجة الرابع على مقياس أقصاه خمس درجات.