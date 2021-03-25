بريطانيا: السفر للخارج ممكن بعد 17 مايو

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"الخليج 365" من لندن: عرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في أن يكون قادرًا على قول المزيد عن السفر إلى الخارج من المملكة المتحدة بحلول 5 أبريل.

وقالت مصادر بريطانية إن الحكومة تراقب بحذر ارتفاع الإصابات مرة أخرى في أوروبا. لكن السيد جونسون قال في مؤتمر صحفي في 10 داونينغ ستريت إن: "كل ما يمكنني قوله هو أنه من السابق لأوانه قول ذلك ونصيحتي للجميع أن ينتظروا تقرير فريق عمل السفر العالمي".

وأضاف: "لقد سمعنا بالفعل أن هناك دولًا أوروبية أخرى ينتشر فيها المرض الآن، لذا تبدو الأمور بالتأكيد صعبة في الوقت الحالي، لكننا سنكون قادرين على قول المزيد نأمل في غضون أيام قليلة، وآمل بالتأكيد أن أقول المزيد بحلول 5 أبريل".

السفر العالمي

وكان متوقع أن يقدم فريق العمل المعني بقرارات السفر العالمية التابعة للحكومة توصيات بشأن استئناف السفر إلى الخارجي يوم 12 أبريل، ويمكن أن يتم تغريم أي شخص بالفعل 5000 جنيه إسترليني إذا سافر إلى الخارج دون سبب مناسب.

وقال رئيس الوزراء إن فريق العمل الحكومي بقيادة وزارة النقل، يدرس حالة الفيروس في المملكة المتحدة وخارجها، والتقدم المحرز في طرح اللقاح لدينا، و "انتشار وموقع" المتغيرات المعنية.

وأشار إلى أن أحد الاقتراحات هو أنه يمكن تقديم جوازات سفر اللقاح لأولئك الذين أصيبوا باللقاح، مما يسمح لهم بالسفر. ومن الممكن أيضًا أنه بينما قد يُسمح بالعطلات لبعض البلدان، ولكن دولًا أخرى تعاني من بعض المتغيرات - مثل البرازيل - ستظل دول "القائمة الحمراء".

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة (سكاي نيوز) إن الزيادة في الحالات في أوروبا تعني أنه "لا يزال من السابق لأوانه قول" ما الذي سيقرره فريق العمل.

وقالت الحكومة إن 17 مايو المقبل، هو أقرب يوم ممكن لاستئناف العطلات الخارجية، لذلك، فانه يمكن أن تكون عطلة الصيف المبكرة ممكنة، لكن حجز شيء الآن دون فرصة لتغيير التواريخ سيكون محفوفًا بالمخاطر.

وقال شبكة (سكاي نيوز) إنه بينما يمكن للحكومة أن تسمح للبريطانيين بالسفر إلى الخارج، لا يزال بإمكان الدول الأخرى فرض قيودها الخاصة.



دول ترحب

ومع ذلك، قالت بعض الدول مثل البرتغال وقبرص واليونان، إنها سترحب بالبريطانيين إذا كان لديهم اختبار سلبي أو شهادة تظهر التطعيم.

ومن الممكن إقامة "إقامة" قبل 17 مايو، حيث تسمح دول المملكة المتحدة بفتح أماكن إقامة قائمة بذاتها مثل المعسكرات والعطلات في الأسابيع المقبلة.

وإذ ذاك، فإن قوانين فيروس كورونا الجديدة المقرر إصدارها في 29 مارس، تعني أن الأشخاص الذين يحاولون السفر إلى الخارج من إنكلترا دون سبب معقول قد يحصلون على غرامة كبيرة.

ولن تنتهي صلاحية القوانين حتى 30 يونيو المقبل، ولكن يمكن استبدالها بعد تقرير فريق العمل المعني بالسفر في 12 أبريل.



من بإمكانه السفر

وبموجب القوانين الجديدة ، لا يزال بإمكان الأشخاص السفر للأسباب التالية:

• العمل

• الدراسة

• الالتزامات القانونية أو التصويت

• نقل أو بيع أو تأجير الممتلكات

• أسباب رعاية الطفل أو التواجد عند الولادة

• زيارة قريب أو صديق مقرب يحتضر

• حضور جنازة

• الزواج أو حضور زفاف أحد الأقارب

• المواعيد الطبية

• الهروب من خطر أو أذى



القائمة الحمراء

ومن لا يزال على "القائمة الحمراء"، يتعين دفع 1750 جنيهًا إسترلينيًا مقابل فندق في الحجر الصحي؟ ولا يزال الأشخاص الذين كانوا في أو عبر 35 دولة تعتبر دولًا عالية الخطورة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا، ممنوعين من دخول المملكة المتحدة.

يمكن للمقيمين في المملكة المتحدة والأيرلنديين الذين أدرجوا مؤخرًا في قائمة البلدان الحمراء العودة، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام بسعر 1750 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهما.

اما الأشخاص الذين لا يمتثلون، أو يكذبون بشأن مكان وجودهم، يواجهون غرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني أو حتى 10 سنوات في السجن.

اما المسافرون القادمون من دولة ليست مدرجة في القائمة المحظورة لديهم قواعد مختلفة. ولا يزال يتعين عليهم الحجر الصحي لمدة 10 أيام (على الرغم من عدم وجودهم في فندق) ويجب عليهم أيضًا الحصول على اختبار سلبي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام قبل السفر.

ويجب عليهم أيضًا الدفع مقابل حزمة الاختبار، والتي تشمل الاختبارات في اليوم الثاني أو قبله، وفي اليوم الثامن أو بعده. كما يجب على أي شخص تظهر نتيجة إيجابية أن الحجر الصحي لمدة 10 أيام أخرى.



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