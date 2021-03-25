اغتيال محمود الورفلي القائد العسكري في شرق ليبيا

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بنغازي: اغتال مسلحون مجهولو الهوية الأربعاء محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات المشير خليفة حفتر والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بعدما استهدف بالرصاص مع أحد مرافقيه في مدينة بنغازي، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

وقال المصدر مطالبا عدم الإفصاح عن هويته إن "الورفلي قتل مع ابن عمه أيمن، بعدما أمطره مسلحون مجهولون بوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية وسط بنغازي".

وأوضح أن "مركبة من نوع تويوتا بيك أب رباعية الدفع توقفت بجانب سيارة الورفلي وفتحت النار باتجاهها قبل أن تلوذ بالفرار".

وقال مصدر ثان طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "الورفلي ومرافقه وصلا مفارقين للحياة إلى مركز بنغازي الطبي القريب من مكان الواقعة".

والورفلي عسكري برتبة رائد بقوات المشير خليفة حفتر، وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية لاتهامه بارتكاب أعمال قتل خارج إطار القانون، صنفت على أنها "جرائم حرب".

وظهر العسكري الورفلي في مقاطع فيديو خلال السنوات الماضية، يقوم بإعدام عدد من الأشخاص في بنغازي بالرصاص بتهمة ارتباطهم بجماعات إرهابية.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية قوات حفتر في مناسبات عدة تسليم الورفلي إليها.

لكن الأخيرة رفضت تسليمه، وأكدت أنها تخضع الورفلي للتحقيق العسكري بشأن الاتهامات الموجهة إليه.