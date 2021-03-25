شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح الخطة الاستثمارية لـ"حياة كريمة" بالعام المالى الجديد.. تفاصيل المخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022، لمجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجارى، وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء استعراض لتفاصيل الخطة الاستثمارية، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة، نرصدها:

- استكمال مشروعات الرى باعتمادات 5.8 مليار جنيه، بعدد 297 مشروعاً.

- استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بواقع 266 مشروعا باعتمادات 12.2 مليار جنيه.

- استكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، بإجمالى 7230 فصلاً لتنفيذ 272 مدرسة جديدة.

- تنفيذ 14 مستشفى، و 782 مركز شباب وملعباً خماسياً.

- مواصلة العمل لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الوحدات الصحية القائمة.

- تطوير الاتصالات ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى.