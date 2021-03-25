إصابة طفلة بطلق ناري بالخطأ على يد ابن عمها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت طفلة بطلق ناري، اليوم الخميس، عن طريق الخطأ، أثناء عبث ابن عمها بسلاح كان بحوزته، خلال تواجدهما بأرض زراعية في البلينا جنوب سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ياسمين. ط" 8 أعوام تلميذة وتقيم دائرة المركز مصابة بطلق ناري، في الذراع الأيسر ونزيف بالبطن.

وأفادت والدتها "منال. ع" 45 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجد ابنتها بأرضهم الزراعية رفقة ابن عمها "محمود. ج" 14 عامًا طالب، وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابتها.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "طبنجة حلوان عيار 9 مم"، والمرخصة لوالده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.