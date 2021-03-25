تصعيد غربي مع الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، دعا إلى ضرورة التعاون مع الدول الصديقة حول العالم من أجل مواجهة القوة المتنامية للصين، وفقا لما قاله الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بينما تقوم الدول الغربية بتوحيد صفوفها ضد بكين.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”أشار ستولتنبرغ إلى أن الصين تستخدم سياسة الإكراه ضد جيرانها، وربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو أن الصين دولة لا تشارك الغرب في قيمه“.

ومضت تقول: ”أكد ستولتنبرغ أن الناتو ينظر بشكل عاجل إلى وسائل للعمل بشكل أكثر قربا مع شركاء، سواء في الجوار أو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، للتعامل مع صعود الصين. وقال إن الناتو لا ينظر إلى الصين بشكل كامل على أنها عدو، ولكن صعودها له عواقب مباشرة على أمننا“.

وتابعت بقولها: ”يأتي هذا التحذير في الوقت الذي التقى فيه ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة السلوك العدواني والقسري من جانب الصين، وذلك بعد أيام قليلة على العقوبات التي فرضتها دول غربية على مسؤولين متورطين في حملة قمع الإيغور، بإقليم شينغ يانغ شمال غرب الصين“.

وأردفت قائلة: ”في المقابل، فإن الصين تبحث -أيضا- عن حلفاء.. في استعراض -مخطط له- أظهر وزيرا خارجية الصين وروسيا وحدتهما في مدينة ”غويلين“ الواقعة جنوب الصين. وانضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نظيره ”وانغ يي“ في إدانة العقوبات الغربية الأحادية، وزعم أن بروكسل دفعت موسكو إلى إحياء تحالفها مع بكين“.

واستطردت بقولها: ”في خطوة عدوانية أخرى، نشرت الصين تقريرا لاذعا أمس الأربعاء، حول حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وتحدت فيه سلطة واشنطن على تمرير أحكام تتعلق بسجلات دول أخرى. وبدلا من انتظار تقرير واشنطن السنوي لحقوق الإنسان، فإن بكين سارعت بتلك الخطوة أولا“، بحسب “إرم نيوز”.