التحالف الدولي يستعرض إنجازاته ضد داعش بسوريا في عامين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 8:52 صباحًا

استعرض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا والعراق لمحاربة تنظيم داعش أبرز الإنجازات التي حققها على مدى العامين الأخيرين من نشاطه في سوريا، بما يشمل القضاء على الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.

وقال التحالف في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه “قبل عامين، خسر داعش المعركة في الباغوز، ما يعني أن التنظيم الإرهابي لم يعد يسيطر على الأراضي في سوريا”.

وأضافت التغريدة، في استهلال لأبرز الإنجازات المحققة على مدى عامين “كانت ضربة في صميم داعش – لكن ماذا حدث منذ ذلك الحين؟”.

وسلطت التغريدة الضوء على أن التحالف تمكن خلال تلك الفترة الزمنية من “طرد داعش من الباغوز آخر معقل لهم في سوريا”، ضمن أبرز الإنجازات.

أما الإنجاز الآخر فقد تمثل بتمكن التحالف من “قتل قائد داعش أبو بكر البغدادي” في عملية دقيقة أذهلت المراقبين.

ولفت التحالف إلى أن “عمليات مكافحة داعش واصلت استهداف خلايا التنظيم” في خطوة تهدف للقضاء على مخلفاته بشكل نهائي.

وكانت “عمليات إزالة الألغام” من أبرز الإنجازات التي حققها التحالف، لا سيما وأنها “جعلت المناطق أكثر أمانا للمدنيين”.

وأشار التحالف إلى أن “أكثر من 65 بالمئة من النازحين عادوا إلى بيوتهم” بفضل عمليات التحالف.

وأشار التحالف إلى عودة الحياة إلى الأسواق في منطقة شمالي شرقي سوريا، بالإضافة إلى مباشرة “عملية إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية” في المناطق المتضررة.