تفاصيل “صادمة” عن سفاح مجزرة ولاية كولورادو الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 8:14 صباحًا

في أول تعليق لعائلة أحمد العليوي العيسى، المدان بقتل 10 أشخاص بالرصاص في متجر بقالة بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، كشف صهره لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قائلا إن أحمد كان يميل للانعزال والوحدة، ولم تكن له صديقة على الإطلاق، وعاش في قبو والديه الضخم.

وتحدث أسامة الموسى للصحيفة البريطانية، موضحا أن أحمد كان يجلس وحيدا خلال الزيارات العائلية، ونادرا ما كان يتحدث، واصفا سلوكه بـ”الغريب”.

وأضاف أسامة: “كان أحمد يعمل مع عائلته في مطعم خاص بهم. لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء، وتميز بغبائه”، على حد تعبيره.

وبيّن أن أحمد عاش مع والديه، في قبو بمنزلهم المكوّن من 7 غرف، ويبلغ ثمنه 800 ألف دولار في أرفادا بكولورادو، وكان يعمل بمطعم لشقيقه، تمّ إغلاقه منذ الهجوم.

ووصف أسامة حال عائلة أحمد لدى سماعها خبر اعتقاله، بأن والده كان مذهولا، وانفجر في البكاء.

وأوضح أن عائلته لا تعرف أي معلومات تتعلق بدوافع أحمد للإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي.

ووفق أسامة، فقد ظنّت عائلة أحمد في بادئ الأمر أنه سقط في حادث إطلاق النار، ولم يتوقعوا أبدا أن يكون هو منفذ الهجوم.