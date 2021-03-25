حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للارصاد مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وجاف بوجه عام عدا تشكل قطع متفرقة من السحب المنخفضة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال فترة ما بعد الظهيرة .

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو الى غائم جزئياً على معظم سواحل الجمهورية ومغبر نسبيا على السواحل الغربية والرياح معتدلة جنوبية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية نشطة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون الطقس فيها صحو بوجة عام مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً خلال ساعات الظهيرة والرياح معتدلة شرقية الى جنوبية شرقية تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على اثارة الاتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو الى غائم جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة