السيسي يعزي في وفاة حمدان بن راشد

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم موجهاً أصدق عبارات التعازي إلى آل مكتوم الكرام وإلى شعب دولة الإمارات، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.