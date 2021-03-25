كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين واليابان تعقد اجتماعا طارئا لمجلس أمنها

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي النوع وسقطا في البحر، حسبما ذكرت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وأضافت الوكالة أن مجلس الأمن القومي في سول يعقد حاليا اجتماعا طارئا حول عمليات الإطلاق .

وفي طوكيو أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس، هما صاروخان باليستيان.

وقال سوجا إن اليابان قدمت "احتجاجا شديدا" بعد أن أطلقت بيونج يانج الصاروخين باتجاه بحر اليابان وأن طوكيو "تدين بشدة " هذا العمل .

وأضاف سوجا في مؤتمر صحفي أن "هذا الإطلاق يهدد السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة بأسرها وإنه يمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ".

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ الأول أطلق في الساعة 2206 بتوقيت جرينتش والثاني قبيل الساعة 2230 بتوقيت جرينتش.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية أقرتا في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن بيونج يانج أطلقت صاروخي كروز قصيري المدى باتجاه الصين في البحر الغربي صباح الأحد الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأكد مسؤول بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء عملية الإطلاق بعد أن ذكر تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" إن الاختبار الصاروخي يمثل "أول تحد من جانب (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون للرئيس الأمريكي جو بايدن".