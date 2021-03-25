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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يعزي هاتفياً محمد بن راشد في وفاة حمدان بن راشد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021
أجرى الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدَّم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم.
ودعا ولي عهد عجمان العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.