ولي عهد عجمان يعزي هاتفياً محمد بن راشد في وفاة حمدان بن راشد

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

أجرى الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدَّم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم.

