شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ..انفجار بمنجم فحم يحتجز 4 عمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سلطات محلية صينية "اليوم الخميس" بأن أربعة عمال حوصروا في أعقاب انفجار وقع بمنجم فحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحادث وقع قرب الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي عندما ضرب انفجار من الفحم والغاز 12 عاملا كانوا يحفرون نفقا تحت الأرض لشركة تعدين للفحم تابعة لشركة مجموعة هوايانج المحدودة لتكنولوجيا المواد الجديدة.

وذكرت الشركة أنه تم انتشال ثمانية من تحت الأرض، فيما تتواصل الجهود لإنقاذ الأربعة الباقين.