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أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 145,000
سعر شراء الدولار 144,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,470,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,18 دولار
100 باوند 136,85 دولار
100 دولار 797,10 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1734,86$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,36 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,98 دولار
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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