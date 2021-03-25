وزير التربية يوجه باتباع الإجراءات الوقائية خلال الامتحانات

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الخميس، المديريات العامة بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها لضمان سلامة الطلبة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012