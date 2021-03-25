المالية: العراق يحقق تطوراً بتصنيفه الائتماني العالمي

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته "الخليج 365" ان وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني عدلت النظرة المستقبلية للعراق من سلبية الى مستقرة وصعود تصنيفه الائتماني عالميا بعد ان منح نظرة مستقبلية افضل.

واشاد التقرير المقدم من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بالاجراءات المالية التي تبنتها الحكومة العراقية ضمن سياستها الاصلاحية لمسار الاقتصاد العراقي.

و بحسب التقرير فقد تم تعديل التصنيف الائتماني للعراق من نظرة سلبية في العام الماضي الى نظرة مستقرة.

ويأتي التصنيف الجديد ليعكس استمرار الاحتياطيات من العملة الاجنبية عند مستوى يفوق خدمة الدين العام الخارجي و قدرة الدولة على الوفاء بألتزاماتها المالية والخطوات الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء وجهود وزارة المالية ومساهمتها الفعالة في خفض قيمة العجز المتوقع للموازنة الاتحادية العامة.



يضاف اليه الاجراءات المتعلقة بتغيير سعر صرف الدينار العراقي الذي كان له الاثر في تخفيف الضغط على الاحتياطيات الاجنبية وتعافي اسعار النفط العالمية خلال الربع الاول من العام الحالي.

كما اكدت الوكالة في تقريرها على نظرة متفائلة بشأن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العراقي خلال العام الحالي 2021 بالتزامن مع ارتفاع حجم الايرادات النفطية واجراءات اصلاح السياسة المالية والاقتصادية للحكومة العراقية.