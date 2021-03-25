قادة وزعماء عرب يعزون الإمارات: نصف قرن من الإنجازات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عبّر عدد من قادة وزعماء الدول العربية، عن تعازيهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مستذكرين إنجازاته على مدار نصف قرن، في خدمة الشعب الإماراتي والعمل الإنساني، وتعميق أواصر علاقات الإمارات الخارجية.



وبعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «إننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد، بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون». كما قدم الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء في وفاة فقيد الإمارات، الشيخ حمدان بن راشد.

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقية تعزية ومواساة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، . كما أرسل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،.

وبعث ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، برقيات تعازي، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما بعث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، برقيات تعازٍ مماثلة.

وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خالص العزاء، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في وفاة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد.

وبعث عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،ه، بوفاة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد. كما أرسل ملك الأردن، برقية مماثلة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، بوفاة الشيخ حمدان بن راشد.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد. كما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وإلى أسرة الفقيد.

تعازٍ

تقدّم سفير الاتحاد الأوروبي في الإمارات، أندريا ماتيو فونتانا، بخالص التعازي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله. وكتب السفير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أصالة عن نفسي ونيابة عن الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الشيخ #حمدان_بن_راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأسرة آل مكتوم الكرام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة».