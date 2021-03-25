شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد عجمان يعزي هاتفياً محمد بن راشد في وفاة حمدان بن راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدَّم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم.

