مصر.. تسجيل 641 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة انخفاضا من 648 إصابة و43 وفاة في اليوم السابق.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 197350 من ضمنهم 151444 حالة تم شفاؤها، و11720 حالة وفاة".

كانت وزيرة الصحة هالة زايد قد قالت يوم الاثنين إن مصر بصدد إبرام اتفاق مع شركة سينوفاك بيوتيك الصينية خلال شهر مارس آذار الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا فيها.

وأضافت أن مصر تأمل أن تصبح مركزا لتصنيع اللقاح للاستخدام المحلي وللتصدير إلى الدول الأفريقية أيضا.