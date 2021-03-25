ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 125 مليونا و436 ألفا و393 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 125 مليونا و436 ألفا و393 إصابة، الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و756 ألفا و768 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 101 مليون و304 آلاف و931 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين كشف هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 مارس/ آذار ارتفاعا من عشر في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 10 من 8 قبل يوم.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90136 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

أظهرت بيانات وزارة الصحة، الخميس، أن الهند سجلت 53476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

ورصدت الهند إجمالا 11.8 مليون إصابة بالفيروس في ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت البيانات أيضا تسجيل 251 وفاة جديدة، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 160692.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 713180 حالة بعد تسجيل 22657 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 75440 وفاة بعد تسجيل 228 حالة وفاة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن وفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 300 ألف، الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 89992 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 2009 وفيات بكوفيد-19.