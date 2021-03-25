حرب الطرق.. حادث سير مميت ينهي حياة 3 أشخاص ويرسل آخرين إلى المستعجلات

جدة - عبدالحي حسين - لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع في منطقة لمسيد شمال مدينة بوجدور.

وحسب مصادر ”اليوم 24″، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع 3 أشخاص، في الثلاثينات من أعمارهم، في عين المكان، فيما كانت إصابة شخصين آخرين في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى المحلي في بجدور.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، وتم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، سجلت مصرع 13 شخصا، وإصابة 1848 آخرين بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1362 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 مارس 2021.