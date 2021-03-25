الخارجية الأمريكية تدعو جميع الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

دعت الخارجية الأمريكية، جميع الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الشعب، ووقف الهجوم على مأرب.



وقالت الخارجية الأمريكية: "نحتاج لمزيد من الخطوات لإنهاء الأزمة في اليمن لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم على مأرب ووقف إطلاق النار الشامل".

ورحبت بقرار الحكومة اليمنية السماح لـ 4 سفن تحمل مشتقات نفطية بدخول ميناء الحديدة.

وقالت في بيان لها: "قرار الحكومة اليمنية المرتبط بالسفن الأربعة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وشددت على الحاجة لمزيد من الخطوات لإنهاء الأزمة في اليمن لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم على مأرب ووقف إطلاق النار الشامل.

دعوة أمريكية جاءت عقب إعلان السعودية مبادرة لتسوية شاملة للأزمة اليمنية، قوبلت بترحيب إقليمي ودولي وأممي واسع النطاق، باستثناء إيران ووكلائها الحوثيون، استأنفت المليشيات هجماتها الإرهابية مجددا.

ويعتقد أن التصعيد الحوثي تزايد غداة تصريحات عدائية أطلقها مندوب إيران في صنعاء بغطاء سفير حسن إيرلو رفضا لمبادرة السعودية وقد فجرت غضبا شعبيا وحكوميا كبيرا باعتبارها إعلان حرب ضد السلام.