شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. «قادة الأوروبي» يبحثون تكثيف التطعيم وسط ضغط هائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث قادة الاتحاد الأوروبي عن حلول استراتيجية لجائحة فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، تحت ضغط هائل، بسبب نقص اللقاح المضاد للفيروس وارتفاع جديد في الحالات في العديد من الدول الأعضاء.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" إلى رؤساء الحكومات الـ27 قبل القمة الافتراضية التي ستعقد عبر تقنية الفيديو: "أولويتنا القصوى هي تسريع حملات التطعيم باللقاح".

وتتقدم حملة التطعيم التي ينفذها التكتل بوتيرة أبطأ بكثير مما يجري في بريطانيا أو الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، تعد فرنسا وهولندا وبلجيكا، من بين الدول التي تحاول إيقاف موجة ثالثة، محتملة من الانتشار من خلال إعادة تشديد أو إطالة أمد إجراءات احتواء الفيروس.

وعززت المفوضية الأوروبية نظام سجل تصدير اللقاحات فى التكتل، أمس الأربعاء، حيث وسعت المعايير التي يمكن وفقا لها، إيقاف الشحنات الصادرة من التطعيمات ضد مرض كوفيد - 19.