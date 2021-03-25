شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عقوبة الإعدام في ولاية فرجينيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت ولاية فرجينيا الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبة الإعدام، لتصبح أول ولاية في الجنوب، والثالثة والعشرين في عموم الولايات المتحدة، التي تحظر عقوبة الإعدام.

ويمثل توقيع الحاكم الديمقراطي رالف نورثام على التشريع، الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي، تحولا تاريخيا في الولاية، التي أعدمت عددا من السجناء يفوق أي ولاية أخرى، باستثناء تكساس، منذ عودة عقوبة الإعدام الحديثة عام 1976، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

وقال نورثام ، في بيان: "خلال تاريخنا الذي دام 400 عام، أعدمت فرجينيا عددا من الأشخاص أكثر من أي ولاية أخرى"، حيث تم إعدام أكثر من 1300 شخص في تاريخها، مع تنفيذ أحدث عملية إعدام في عام 2017.