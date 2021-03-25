انت الان تتابع خبر اميركا والاتحاد الاوربي يصطفان لمواجهة روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واشطن تعلن عن تعهدات تظهر رغبتها في ترميم التحالف مع الاتحاد الاوروبي والتنسيق مع شراكائها.

لكن هذه المرة الادارة الامريكية تقول انها لا تريد تسليط الضغوط على حلفائها وارغامهم على ذلك، ولطالما ابدى الاوروبيون احجامهم عن الدخول في صراع مع بكين ولكنهم اتفقوا اخيرا وفرضوا عقوبات على مسؤولين صينين بتهمة انتهاكات حقوق الانسان.



يشكل كلام بلينكن تحولا رئيسيا في سياسسة الولايات المتحدة بالمقارنة مع دونالد ترامب الذي كان يضغط كثيراعلى حلفاء واشنطن لاعتماد نهج اكثر صرامة مع بكين.

وعلى قرار الموقف ازاء الصين نسقت واشنطن مع الاوروبيين العقوبات ضد روسيا اثر ادانة المعارض الكسي نافالني ويبدو ان التوافق بين واشنطن والاتحاد الاوروبي حول التعامل مع روسيا كان اسهل وايسر.

لتقارب الامريكي و الاوروبي الجديد رسالة تلقتها كل من الصين وروسيا قبل وصول وزير الخارجية الامريكي الى بروكسل.



وزير الخارجية الروسي سيرغي لاروف زار العاصمة الصينية بكين، حيث دعا مع نظيريه الصيني الى قمة لاعضاء الدامين في مجلس الامن لحماية الاستقرار العالمي معتبرين تصرفات الولايات المتحدة هدامة، وطالب الجانبان الدول الغربية بالكف عن التدخل في شؤون روسيا و الصين الداخلية.