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في «حدث تاريخي».. «الشيوخ» يقر تعيين أميركي مثير للجدل!

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ابوظبي - سيف اليزيد - وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين راشيل ليفين مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مساعد وزير الصحة، وهي أول متحولة معلنة يؤكد المجلس تعيينها.

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ووافق المجلس على تعيين ليفين بأغلبية 52 صوتا مقابل 48‭ ‬رغم المعارضة القوية من الجمهوريين.
 وفيما تواصل الولايات المتحدة جهودها للتغلب على جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 545 ألف أميركي، وصلت ليفين إلى هذا المنصب بعد أن قادت جهود مكافحة فيروس في ولاية بنسلفانيا. وعملت ليفين كذلك أستاذا لطب الأطفال والطب النفسي في جامعة ولاية بنسلفانيا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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