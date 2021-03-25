كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في البحر

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مسؤولون في سول وطوكيو وواشنطن أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الخميس ما لا يقل عن مقذوفين تشتبه اليابان بأنهما صاروخان باليستيان، وذلك في أول اختبار من هذا القبيل ترد أنباء بشأنه منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في يناير.

وإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وإذا تأكد الإطلاق فسيمثل تحديا جديدا لجهود بايدن للحوار مع بيونجيانج والتي قوبلت بالرفض حتى الآن.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن ما لا يقل عن «مقذوفين غير محددي النوع» أُطلقا في البحر من مقاطعة هامجيونج الجنوبية على ساحل كوريا الشمالية الشرقي.

وأضافت الهيئة في بيان أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تعكف على تحليل بيانات الإطلاق من أجل الحصول على معلومات إضافية.

وسيعقد البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لبحث عملية الإطلاق.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات جديدة، دون الخوض في تفاصيل عددها أو نوعها.