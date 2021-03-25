شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 11 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90136 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 مارس آذار ارتفاعا من عشر في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، موضحة ارتفاع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشر من ثمان قبل يوم.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 90.136 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.