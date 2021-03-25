شكرا لقرائتكم خبر عن «الري المصري»: نرغب في استكمال مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن بلاده لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وقال "عبد العاطي" في تصريح له أمس: "إن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه، من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد".

وأكد "عبد العاطي"، مجددا على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع، في أي اتفاق حول سد النهضة.