بالصور.. صدمة ماريا زخاروفا خلال اجتماع دبلوماسي روسي في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، عدة صور تكشف آلية جديدة لعقد الأجتماعات قد انتهجتها وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية خلال المفاوضات الدبلوماسية التي تمت بين البلدين .

أقرأ أيضًا :

وكشفت الصور التي نشرتها ماريا زخاروفا، في صفحتها على فيس بوك ،

عن إنشاء حواجز زجاجية بين الوفدين الروسي والكوري خلال المباحثات التي عقدت بينهم صباح اليوم، وذلك لتقليل أي أثر محتمل لانتقال كورونا بين الجانبين.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قائلة: "صدمة ثقافية تعرضت لها عند الوصول إلى

قاعة المفاوضات مع المسؤولين في وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم.. الآن تبدو الحقيقة واضحة".

وتأتي المباحثات بين البلدين، في ظل أنباء أكدتها الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية بأن كوريا الشمالية نفذت، منذ ساعات، عملية إطلاق صاروخين باليستيين، فيما عقدت سلطات اليابان اجتماعا طارئا لمجلس أمن البلاد.

روسيا لحلف الناتو: ننصحكم بالاهتمام بمشاكلكم الداخلية

الكرملين: موسكو تعتبر عقوبات كندا ضد روسيا غير شرعية وسترد عليها