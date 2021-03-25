كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، الخميس، (بالتوقيت المحلي)، وفقًا لتقييم استخباراتي، حسبما قال مسؤول أمريكي رفيع لشبكة CNN.

ولا يزال مجتمع الاستخبارات والجيش الأمريكي يحلل البيانات من تجربة الإطلاق لتحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه وإلى أي مدى ذهب.

وتتعقب الولايات المتحدة جميع تجارب الأسلحة الكورية الشمالية من خلال الرادار والأقمار الصناعية.

والأقمار الصناعية الأمريكية قادرة على اكتشاف الإشارات الحرارية لإطلاق صاروخ على الفور تقريبًا، ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الصواريخ قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM).

وقال خفر السواحل الياباني، مساء الأربعاء، إنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا.

كما حذر خفر السواحل الياباني السفن العائمة في المياه المتاخمة لأراضي البلاد من الاقتراب من الأجسام الساقطة، داعيا الأطقم إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول الحادث للسلطات المعنية.

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار للأسلحة منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وفقًا لـ3 مسؤولين أميركيين، حيث اختبرت صاروخين في خطوة.

بينما قلل كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من أهميتها، وضحك بايدن عند سؤاله عن اختبار كوريا الشمالية لصاروخ.