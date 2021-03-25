شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 641 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 197 ألفا و350 شخصا، والوفيات إلى 11 ألفا 720.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 520 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 151444 حالة.