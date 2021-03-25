شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: إعطاء 286 ألف جرعة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد التي تم تطعيم الأشخاص بها في أستراليا حتى الآن 286 ألفا و 167 جرعة، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز أمس الأربعاء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 18 ألفا و122 جرعة يوميا.

وبدأت حملة التطعيم في أستراليا قبل نحو أربعة أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أستراليا 29 ألفا و 220 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 909 حالات.