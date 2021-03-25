شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى يوم الأحد الماضي، غير أن واشنطن قللت من شأن التجربة التي تُعد الأولى منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وأكدت أنها لا تزال مستعدة للحوار.

وأقرت السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى باتجاه الصين في البحر الغربي صباح الأحد الماضي، طبقًا لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء.

وأكد مسؤول بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - أمس - عملية الإطلاق، بعد أن ذكر تقرير بصحيفة «واشنطن بوست» أن الاختبار الصاروخي يمثل «أول تحدٍ من جانب (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون للرئيس الأمريكي جو بايدن».

وأشار مسؤولون كوريون جنوبيون إلى أن الصاروخين ليسا من الصواريخ الباليستية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية، لكنهما صواريخ كروز قصيرة المدى.

وكانت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء قد نقلت عن مصادر لم تكشف عنها، أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد.