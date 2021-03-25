شكرا لقرائتكم خبر عن الغابات الروسية.. سلاح الكرملين لتخفيف ضرائب المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية إن روسيا غاباتها الشاسعة في الشرق الأقصى لإقناع العالم بأنها تقوم بدورها في مكافحة تغير المناخ.

وبحسب تقرير للوكالة، تتعرض أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، وفي الوقت نفسه هي موطن لمليارات الأشجار، لضغوط دولية بشأن انبعاثات الكربون قبل محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام.

ومضى التقرير يقول: جزء كبير من الشرق الأقصى لروسيا غابات شاسعة ونائية لدرجة أنها تُركت في الغالب للدببة والذئاب والسلالة النادرة من النمور، التي تعيش هناك.

وأضاف: تعمل روسيا، أكبر مصدر للطاقة في العالم وأحد أكبر الملوثين، على إنشاء منصة رقمية لجمع بيانات الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار حول قدرة غابات المنطقة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وتابع: الهدف ظاهريًا هو استثمار مساحة تبلغ ضعف مساحة الهند تقريبًا عن طريق تحويلها إلى سوق للشركات للتعويض عن انبعاثات البلاد الكربونية.

وأردف يقول: ثمة أمل في تخفيف بعض الانتقادات، التي تتلقاها موسكو بشأن جهودها غير الطموحة للمناخ قبل محادثات الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

ومضى التقرير يقول: لطالما جادلت روسيا بضرورة منحها مزيدًا من المرونة في محادثات المناخ من أجل عزل غاباتها، التي تضم ما يقدر بنحو 640 مليار شجرة.

وتابع: لكن تلك المساحات الضخمة لم تتم إدارتها بشكل جيد حتى الآن، مما أدى إلى حرائق غابات قياسية في العامين الماضيين، حيث أدى الاحتباس الحراري إلى جعل الصيف أكثر سخونة وجفافًا.

ونقل التقرير عن أليكسي تشيكونكوف، وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي قوله في مقابلة: تمتلك روسيا 20% من الغابات العالمية، لذا يجب أن يكون المجتمع الدولي عادلاً في هذا الصدد. لدينا القدرة على تحويلها إلى مركز ضخم لاحتجاز الكربون.

وأردف التقرير: بموجب هذا النظام، ستكون الشركات قادرة على تأجير أجزاء من الغابات من الحكومة الروسية للاستثمار في زراعة أشجار جديدة وحماية ما هو موجود بالفعل. إذا أكدت البيانات أن الاستثمار أدى إلى تحسين امتصاص ثاني أكسيد الكربون، فيمكن للشركة بعد ذلك إنشاء رصيد كربون، الذي سيتم تداوله على منصة رقمية.

وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن الغابات المدارة في روسيا امتصت ما يقرب من 620 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2018، وفقًا لأحدث بيانات الدولة، وهو ما يكفي لتعويض حوالي 38% من الانبعاثات الوطنية.

وأردف: لكن خطط التعويض عن الكربون واجهت انتقادات من العلماء، الذين حذروا من أنه لتجنب الاحترار العالمي الكارثي، يجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف على مستوى العالم بحلول نهاية هذا العقد، وإلى الصفر بحلول عام 2050.

ونقل التقرير عن «فيرن»، وهي منظمة معنية بالبيئة مقرها بروكسل والمملكة المتحدة، قولها: عملية التعويض عن الكربون هذه أشبه بكراسي استرخاء متحركة بينما السفينة «تيتانيك» تغرق.

وتابعت «بلومبرغ» بقولها: قد يكون من الصعب الإقناع بذلك الهدف، لا سيما أن روسيا لديها أضعف هدف مناخي لأي اقتصاد رئيسي وتخطط لزيادة طفيفة في الانبعاثات بحلول عام 2030.

ونقلت الوكالة عن ماكسيم خودالوف، رئيس تقييم مخاطر التنمية المستدامة في شركة Acra Ratings في موسكو، قوله: قد يخفف مشروع الشرق الأقصى الخسائر من خطة الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة على بعض السلع كثيفة الانبعاثات. يتوقع مصدرو المواد الخام الروسية تكاليف إضافية سنوية تصل إلى 8 مليارات دولار مما يسمى بآلية ضبط حدود الكربون، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2023.