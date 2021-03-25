شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية للحوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت قناة العربية التلفزيونية، أمس الأربعاء، عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله في مقابلة، إن الحكومة الصينية تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية؛ لإجراء محادثات في الصين.

كما عبّر وانغ، الذي بدأ هذا الأسبوع جولة في الشرق الأوسط، خلال المقابلة، عن دعمه لمبادرة أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وعرضت الصين نفسها عدة مرات في السابق كبديل للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بطرح مقترحات لإنهاء الصراع المستمر بينهما منذ عقود.

وقال وانغ لتلفزيون العربية، ومقره دبي: «سندعو شخصيات عامة فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في الصين».