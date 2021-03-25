شكرا لقرائتكم خبر عن جيش ميانمار يفرج عن مئات السجناء.. وإضراب صامت في يانغون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الحكام العسكريون في ميانمار، أمس الأربعاء، سراح مئات المتظاهرين، الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع وحشية ضد المحتجين في حين ظلت الكثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانغون مغلقة وبدت الشوارع خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت.

وذكر التليفزيون الرسمي في ميانمار ومنافذ إعلامية محلية، أن الجيش أطلق سراح أكثر من 600 من المتظاهرين المناهضين للانقلاب.

وقال موقعا «اليفن ميانمار» و«ميانمار ناو» الإخباريان إن المتظاهرين المفرج عنهم كان معظمهم طلابا، وكانوا محتجزين في مراكز شرطة وفي سجون بعد احتجاجهم ضد الانقلاب.

وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء، إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن إنسيين في يانغون صباح أمس.

ولم ترد تقارير من السلطات عن عدد مَنْ تم إطلاق سراحهم. ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات بهذا الشأن.

وقال عضو في مجموعة استشارات قانونية «كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات فضلا عن الاعتقالات، التي تمت ليلا أو الذين خرجوا لشراء شيء». وأضاف إنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.