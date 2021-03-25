بوابل من الرصاص… اغتيال القائد العسكري لقوات حفتر في ليبيا

جدة - عبدالحي حسين - اغتال مسلحون مجهولو الهوية، اليوم الأربعاء، محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات المشير خليفة حفتر والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بعدما استهدف بالرصاص مع أحد مرافقيه في مدينة بنغازي، وفق ما أفاد مصدران أمنيان.

وقالت وكالة فرانس بريس، إن “الورفلي قتل مع ابن عمه أيمن، بعدما أمطره مسلحون مجهولون بوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية وسط بنغازي”.

وأوضحت أن “مركبة من نوع “تويوتا بيك أب” رباعية الدفع، توقفت بجانب سيارة الورفلي وفتحت النار باتجاهها قبل أن تلوذ بالفرار”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الورفلي ومرافقه وصلا مفارقين للحياة إلى مركز بنغازي الطبي القريب من مكان الواقعة”.

يشار إلى أن الورفلي، عسكري برتبة رائد بقوات خليفة حفتر، وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية لاتهامه بارتكاب أعمال قتل خارج إطار القانون، صنفت على أنها “جرائم حرب”.

وظهر الورفلي في مقاطع فيديو خلال السنوات الماضية، يقوم بإعدام عدد من الأشخاص في بنغازي بالرصاص.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية قوات حفتر في مناسبات عدة تسليم الورفلي إليها؛ لكن الأخيرة رفضت تسليمه، وأكدت أنها تخضع الورفلي للتحقيق العسكري بشأن الاتهامات الموجهة إليه.